Pedullà duro: " Kean sembra diventato scarso: con questo allenatore sta collezionando figuracce"

Le parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul momento complicato della Fiorentina e sulla scarsa vena realizzativa di Moise Kean

Alfredo Pedullà critico sul momento della Fiorentina, ancora a secco di vittorie dopo 5 giornate di campionato.

All'interno del suo canale Youtube, l'esperto di mercato ha parlato delle criticità della Fiorentina e dello scarso momento di forma di Moise Kean.

"Kean sta vivendo un incubo a Firenze. Quello che gli sta accadendo è assurdo. Sembra diventato scarso da un momento all’altro, ma non certo per colpa sua. E neppure dei tifosi. Pioli deve reagire in fretta perché il tempo stringe. La sfida con la Roma sarà decisiva. Kean oggi sembra un giocatore qualunque, ma non dipende da lui: viene da una stagione eccellente, però con questo allenatore sta collezionando figuracce. Non perché sia cambiato lui, ma perché non riceve il giusto supporto. La Fiorentina non riesce nemmeno a completare tre passaggi consecutivi."