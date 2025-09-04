Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha espresso il suo apprezzamento verso il lavoro del duo Pradè-Ferrari in questa sessione di mercato.

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha espresso il suo parere sul mercato della Fiorentina in un video pubblicato sul suo canale Youtube, nel quale ha affermato: “ Pradè e Ferrari meritano un 7+, hanno fatto un mercato importante, Piccoli, la conferma di Kean, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Sohm, Lamptey, è una squadra molto forte che deve stare in alto, senza alibi”.