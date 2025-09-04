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Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha espresso il suo apprezzamento verso il lavoro del duo Pradè-Ferrari in questa sessione di mercato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2025 16:41
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Acf Fiorentina
Alfredo Pedulla
Daniele Prade
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha espresso il suo parere sul mercato della Fiorentina in un video pubblicato sul suo canale Youtube, nel quale ha affermato: “ Pradè e Ferrari meritano un 7+, hanno fatto un mercato importante, Piccoli,  la conferma di Kean, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Sohm, Lamptey, è una squadra molto forte che deve stare in alto, senza alibi”.

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