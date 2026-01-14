14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto”

Calciomercato

Pedullà: “La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto”

Redazione

14 Gennaio · 20:56

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 20:56

TAG:

#Fiorentinaalfredo pedullàharrison

Condividi:

di

La Fiorentina sta lavorando con ottimismo per portare a Vanoli un altro esterno e insiste per Jack Harrison del Leeds

Continua a lavorare la Fiorentina sulla trattativa ben avviata con il Leeds che porterebbe a Firenze Jack Harrison.
Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa portano la firma di Alfredo Pedullà che su X pubblica le ultime sulla trattativa:

“La Fiorentina sta lavorando con fiducia sul prestito secco con diritto di riscatto” le parole usate dal noto giornalista sportivo ed esperto di mercato.

I viola quindi sono intenzionati a chiudere l’operazione escludendo l’obbligo di riscatto che renderebbe la Fiorentina libera di decidere al termine della stagione sul futuro del del calciatore inglese.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio