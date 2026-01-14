Pedullà: “La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto”

Continua a lavorare la Fiorentina sulla trattativa ben avviata con il Leeds che porterebbe a Firenze Jack Harrison.
Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa portano la firma di Alfredo Pedullà che su X pubblica le ultime sulla trattativa:
“La Fiorentina sta lavorando con fiducia sul prestito secco con diritto di riscatto” le parole usate dal noto giornalista sportivo ed esperto di mercato.
I viola quindi sono intenzionati a chiudere l’operazione escludendo l’obbligo di riscatto che renderebbe la Fiorentina libera di decidere al termine della stagione sul futuro del del calciatore inglese.