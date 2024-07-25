Pedullà: "McKennie piace alla Fiorentina ma ancora nessun contatto con la Juventus"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Weston McKennie che rimane in uscita dalla Juventus e nelle ultime ore è stato accostato anche alla Fiorentina. Il cen...

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Weston McKennie che rimane in uscita dalla Juventus e nelle ultime ore è stato accostato anche alla Fiorentina. Il centrocampista statunitense avrebbe già rifiutato delle proposte ed è rientrato oggi a Torino dopo la Coppa America e le successive vacanze. La Fiorentina è interessata al giocatore ma ancora, come ribadisce Pedullà, non ci sono stati contatti con la Juventus.

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