Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"
Fiorentina in trattativa con il Napoli: non solo Folorunsho, dialoghi in corso per lo scambio Biraghi-Spinazzola
La Fiorentina si prepara per il mercato di gennaio, esplorando diverse opzioni. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i viola sono fortemente interessati a Michael Folorunsho per rinforzare il centrocampo, con l'ex Hellas sempre più vicino al club di Commisso. Parallelamente, prende forma un possibile scambio tra Biraghi e Spinazzola, con dialoghi attualmente in corso per raggiungere un’intesa tra le parti.
Pedullà: “Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni”
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