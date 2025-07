Pedullà: “Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare”

In questi giorni si intensificano le voci su un possibile colpo importante a centrocampo da parte della Fiorentina, quel rinforzo che serve in un reparto chiave a mister Stefano Pioli. Nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, si è soffermato proprio sull’investimento che farranno i Viola sul centrocampista, a prescindere da Antonin Barak che sembra avere chance di rimanere a Firenze.

“L’investimento a centrocampo? C’è budget, alla Fagioli a salire. Diciamo dai 18 più bonus a salire, ma deve arrivare l’investimento giusto. Ci sono tanti esuberi, è complicato pensare che non ci sia un piccolo tesoretto, non possono essere tutti prestiti”.

Barak? Non mi stupirei entrasse nel progetto. Lo ha confermato lui, esattamente quello che abbiamo detto martedì scorso. Questo non vuol dire che la Fiorentina non possa prendere un centrocampista, la Fiorentina cerca un centrocampista diverso rispetto a Barak. Ma potrebbe comunque essere un calciatore con caratteristiche diverse da tenere in rosa”.