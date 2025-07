Pedullà su Dodò: “Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. Sondaggi Juve e Milan non sono andati a buon fine”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina ha affrontato diversi temi legati ai movimenti di mercato dei Viola soffermandosi sulla situazione legata al futuro di Dodò. Ecco le sue parole:

“Dodò è scomparso dai radar, i tentativi di sondaggio fatti dal Milan e dalla Juventus non sono andati a buon fine. La Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. La Fiorentina ha Dodò, Gosens, Parisi e Fortini, chi sono gli esterni del Milan? Ci sono giocatori forti come Modric, Leao e Pulisic. Le fasce della Fiorentina io non le scambio con nessuno.”