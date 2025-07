Pedullà: “Kessiè chiede 5/6 milioni d’ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina ha parlato delle ultime notizie sui movimenti in entrata e uscita della Fiorentina. Queste le sue parole:

Kessiè

Guadagna 13 14 milioni l’anno e già qua ci dovremmo fermare. Chi lo vuole deve fargli un contratto da 5 o 6 milioni l’anno, al massimo 4,5 più uno di bonus perché se rescinde prende una buonuscita di 6 milioni di euro. Può succedere di tutto e siamo nella situazione di tutti quelli che hanno il contratto in scadenza come Donnarumma e Vlahovic. Kessié è stato proposto a Juventus, Fiorentina e Roma. Le cifre che chiede non sono da Fiorentina. Non è un obiettivo primario da dire che è una pista calda, credo che la Fiorentina l’abbia valutato e che poi si sia fermata. Resto dell’idea che ci sia qualche nome nascosto e blindato.

Ghilardi

La Fiorentina prende 5 milioni di euro da Ghilardi. Il 50% che la Fiorentina prende, che è un tesoretto, il Verona lo deve dare sulla base fissa e i bonus non contano. Lo stanno per liberare ma il Verona vuole qualcosa in più dalla Roma per un profitto esclusivamente pro Hellas.

Nzola

Ieri hanno parlato in modo intenso Pisa e Fiorentina. La Fiorentina ha detto al Pisa due cose principali: un diritto che diventi obbligo in caso di salvezza e di aiutare sul pagamento di una parte di ingaggio.

Beltran

Il Flamengo non ha mai presentato una proposta tale da mettere la Fiorentina al tavolo. I Viola chiedono 13 14 milioni più una percentuale su una vendita futura. Anche Beltran va attenzionato perché può venire fuori un’altra soluzione. Quindi se non vuoi regalare Nzola, stessa cosa vale per Beltran perché non hai necessità, non c’è fretta con una rosa già pronta al 70%. Per lui tornare in Sudamerica sarebbe una sconfitta ma se dall’Europa non bussano…Ci vogliono delle condizioni che per ora non ci stanno.

Esuberi

Si muove qualcosa per Barak. Su Sottil è un problema serio perché la scelta di andare al Milan l’ha ammazzato. Sia lui che chi lo assiste avrebbero dovuto considerare tutta la situazione prima e prevderla, un po’ come Gollini al Tottenham qualche anno fa. Se vai dalla Fiorentina al Milan perchè è l’occasione della vita, dovresti saperlo prima che non hai la possibilità di visibilità e di giocare. Bisogna trovare nell’ambito di società italiane, tipo Sassuolo, se va bene anche a Sottil come destinazione, ma se ne parla più avanti perché per adesso non c’è niente.

Rinnovi

Kean è un fuoco lento, non c’è ansia e non c’è smania. Il ragazzo va premiato, prolungato e avrà un aumento dell’ingaggio da 4 milioni di euro in su. Un mega rinnovo figlio di fedeltà, rendimento, abnegazione e la volontà di non fare casino perché il suo comportamento è stato perfetto. Su Mandragora mi dispiace che le cose vengano dette dall’agente, nel bel mezzo della preparazione non è una cosa simpatica e in questo caso Kean detta legge perché dalla sua parte non c’è stata neanche una dichiarazione. Poteva essere una cosa risparmiata perché se mi dice che non sono vicini, allora spiegami anche la distanza e le cifre. Hai fatto trenta, fai anche trentuno. Quando i procuratori iniziano a fare delle turbative, per me non ha un senso. La volontà è di tenerlo e vedremo. Per esempio Dodò non ha mai detto nulla a riguardo della sua situazione.

Frendrup

L’Inter è concentrata su Lookman, non penso proprio sia la loro proprietà Frendrup. E sul mercato, ma ogni giorno che passa la tariffa aumenta. Se oggi vogliono 20, magari tra una settimana chiedono 23 milioni. Quindi vediamo se qualcuno mette sul piatto 22/23 milioni di euro che cosa dice il Genoa.