Pedullà: “Sondaggi di Torino e Lazio per Ranieri, Fiorentina valuta possibile uscita”

Come rivelato nei precedenti giorni dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà su Passione Fiorentina, Luca Ranieri non è più considerato incedibile in casa Fiorentina. Nelle ultime settimane ha pers...

Come rivelato nei precedenti giorni dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà su Passione Fiorentina, Luca Ranieri non è più considerato incedibile in casa Fiorentina. Nelle ultime settimane ha perso sia la fascia di capitano sia il posto da titolare.

I viola stanno valutando anche piste estere indipendentemente dalla situazione di Ranieri, ma se il difensore centrale classe 1999 dovesse partire, sarebbero necessarie due operazioni in entrata. La situazione resta da monitorare: nelle ultime ore il Torino ha fatto un sondaggio, mentre la Lazio si è informata su di lui e potrebbe inserirlo come candidato in caso di cessione di Romagnoli. Quest’ultimo ha chiesto il trasferimento all’Al-Sadd, ma la Lazio vorrebbe averlo a disposizione per la partita di domani a Lecce, rendendo il clima piuttosto teso.