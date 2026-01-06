6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:22

Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"

Pedullà: “Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini”

6 Gennaio

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha affermato in un posto su X, che il Cagliari sta insistendo per il centrocampista viola Nicolussi Caviglia, mentre la Fiorentina su Marco Brescianini. Se il secondo nome trovasse un accordo con la viola, allora Caviglia potrà chiudere l’accordo con la squadra sarda.

