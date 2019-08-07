Pedullà: "La scelta di Pulgar del Bologna è venire alla Fiorentina. Sfuma l'affare Diego Rossi"
Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno: "Pulgar? Il Bologna si è rassegnato, ora cerca il sostituto. La scelta del calciatore è la Fiorentina, la strada è ben indirizzata. D...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 22:10
Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno: "Pulgar? Il Bologna si è rassegnato, ora cerca il sostituto. La scelta del calciatore è la Fiorentina, la strada è ben indirizzata. Diego Rossi? Richieste cifre troppo alte, la viola non partecipa ad una corsa al rialzo. Simeone? Tra qualche giorno prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. La viola può spendere e ora sta investendo sul centrocampo però non è escluso che più avanti possano arrivare sia un esterno che una prima punta".