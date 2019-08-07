Pedullà: "La scelta di Pulgar del Bologna è venire alla Fiorentina. Sfuma l'affare Diego Rossi"

Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno: "Pulgar? Il Bologna si è rassegnato, ora cerca il sostituto. La scelta del calciatore è la Fiorentina, la strada è ben indirizzata. D...

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2019 22:10

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