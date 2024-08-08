Pedullà annuncia: "De Gea alla Fiorentina: contratto da 1 milione più bonus con opzione. Presto a Firenze"
David De Gea è il grande colpo della Fiorentina per la porta, sempre e soltanto lui in cima alla lista (e non Turati) Possiamo darvi le cifre definitive: contratto di un anno con opzione, ingaggio di...
David De Gea è il grande colpo della Fiorentina per la porta, sempre e soltanto lui in cima alla lista (e non Turati) Possiamo darvi le cifre definitive: contratto di un anno con opzione, ingaggio di un milione di base fissa più bonus, in caso di rinnovo sarebbero 2 milioni più bonus. Un colpo fortemente voluto dal club viola che adesso potrebbe liberare Terracciano – come svelato un paio di giorni fa – per il Monza. Il portiere ex Manchester è atteso nelle prossime ore a Firenze per le visite, quindi si metterà subito a disposizione di Palladino. Lo scrive Alfredo Pedullà.
LE PAROLE DI MATTEO MORETTO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA
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