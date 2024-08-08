Pedullà annuncia: "De Gea alla Fiorentina: contratto da 1 milione più bonus con opzione. Presto a Firenze"

David De Gea è il grande colpo della Fiorentina per la porta, sempre e soltanto lui in cima alla lista (e non Turati) Possiamo darvi le cifre definitive: contratto di un anno con opzione, ingaggio di...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2024 19:13

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