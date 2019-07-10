Pedullà: "Cellino ha blindato Tonali del Brescia e aumentato lo stipendo a 600mila euro"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del regista Tonali del Brescia: "Lo gestisce il presidente Cellino, quando deve vendere, va al rialzo. Vuole garantirsi gli affari in entrata. L...

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del regista Tonali del Brescia: "Lo gestisce il presidente Cellino, quando deve vendere, va al rialzo. Vuole garantirsi gli affari in entrata. Lo ha blindato e aumentato lo stipendio a 600mila a stagione nel Brescia. Cellino chiede 30 milioni di euro per cederlo, le grandi squadre hanno subito questa richiesta alta. Per lui il problema non si pone, un anno in A di Tonali può essere quello della consacrazione".