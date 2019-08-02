Pedullà: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante in maglia viola"

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante, questa vicenda verrà trascinata fino in fondo al mercato. Manca un’offerta concr...

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante, questa vicenda verrà trascinata fino in fondo al mercato. Manca un’offerta concreta che possa accontentare la Fiorentina e il anche il giocatore. Deve accettare piazze come Cagliari o Sassuolo. Ora non ci sono state offerte, quindi finché non ci sarà la sua cessione, non arriverà nessun attaccante. Se poi la Fiorentina prende lo stesso Llorente è normale che i suoi spazi si restringono, quindi sarà importante capire la strategia viola. Prima del 10 agosto può fermentare l’operazione Diego Demme, che è un nome più caldo rispetto al turco Sahin. La Fiorentina sta cercando l’accordo con lui, solamente dopo si potrà andare ad aggredire il Lipsia che non farà grosse resistenze per il calciatore. Eysseric-Dabo? Qualche amatore lo trovano, ma per pochi spiccioli".