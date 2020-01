Il giornalista, Alfredo Pedullà, ha parlato a Radio Bruno sul mercato della Fiorentina: “La Roma si è garantita Ibanez ed un centrale giallorosso andrà via, però adesso la situazione relativa a Juan Jesus-Fiorentina è di calma piatta”.

Sul centrocampista: “La vicenda di Duncan del Sassuolo è bloccata. Matias Vecino non è un obbiettivo per la Fiorentina, andrà al Totthenam nell’affare Eriksen”. Ora la Fiorentina sta valutando altri profili.

Sulle uscite: “Per il difensore Ranieri è tutto fatto con l’Ascoli, prestito secco per il difensore che ha tanta prospettiva. Su Ceccherini sono in corso delle valutazioni, ma in questo momento la viola non ha intenzione di venderlo ed è anche per questo che la situazione Juan Jesus è in ferma dopo un’accelerata iniziale”.