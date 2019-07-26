Pedullà: "L’importante per il tifoso viola è uscire dal tormentone Chiesa che ha sfinito tutti"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Non escludo che potrebbero venire fuori dei nomi nuovi, ma eravamo preparati ad un mercato di questo genere. L’importante per il tifoso viola...

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Non escludo che potrebbero venire fuori dei nomi nuovi, ma eravamo preparati ad un mercato di questo genere. L’importante per il tifoso viola è uscire dal tormentone Chiesa che ha veramente sfinito tutti. Montella ha assunto un atteggiamento corrento, come ha fatto Giampaolo al Milan: entrambi hanno bisogno di calciatori ma mantengono un profilo basso. Rafinha? Lui ci rimase molto male quando l’Inter non lo confermò. Sulla Fiorentina non ho riscontri. Khedira? È sicuro che lasci la Juventus poi però bisogna vedere chi si accollerà l’ingaggio. Secondo me è meglio puntare su profili come Demme, 25/26 anni e con un futuro davanti".