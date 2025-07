Pedullà: “La Fiorentina farà 3 o 4 operazioni in entrata. Sicuro il centrocampista e l’attaccante”

Nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto un quadro generale sulle possibili operazioni in entrata della Fiorentina da qui alla fine della finestra di mercato. Ecco le sue parole:

Movimenti in entrata? Il tipo di profilo a centrocampo serve uno di qualità, che sappia rompere e avere il goal. Le caratteristiche di Kessie. Non c’è la smania di fare le cose tanto per farla. Mi aspetto 3/4 operazione. 2 sicure un centrocampista e un attaccante. 3 se esce Beltran. Zanoli adesso è dentro il Napoli, non è in uscita. La quarta operazione può essere qualcosa sulla fascia ma Fortini non lo vuoi dare, non è una priorità almeno che non capiti un occasione. Esposito resta in lontananza, vediamo più avanti. Ieri c’è stato un sondaggio di Ajax e Udinese. Entro Martedì mi aspetto qualcosa in uscita, magari Nzola”