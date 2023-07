Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: “Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, aggiorna la situazione legata a Nico Dominguez del Bologna, obiettivo per il centrocampo della Fiorentina. Pressing continuo del Fenerbahce per l’argentino ed il club turco alzerà ulteriormente l’offerta per accontentare il Bologna ormai destinato ad accettare la proposta per non cederlo a parametro zero. Dall’altra parte lo stesso Dominguez non ha dato ancora il via libera per il suo approdo in Turchia nonostante il Fenerbahce garantisca il doppio dell’ingaggio che percepisce in questo momento a Bologna.

