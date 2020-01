Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno: “Bonifazi è un buon difensore, ma un po’ da ricostruire. Non è certamente il fenomeno che lo si sta facendo sembrare, però il presidente Commisso ha la necessità di prendere subito un difensore centrale. Cutrone dopo aver fatto la panchina in Inghilterra non verrebbe a Firenze per continuare a farla. Il Genoa ha offerto il bomber Pinamonti alla Fiorentina”.