Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"

Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina:"Siamo in dirittura d’arrivo per Jordan Veretout: mancano solo gli aspetti burocratici con le visit...

Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina:

"Siamo in dirittura d’arrivo per Jordan Veretout: mancano solo gli aspetti burocratici con le visite e firme. La Roma ha trovato la strada libera dopo il rallentamento del Milan, che voleva mettere Lucas Biglia nella trattativa. C’è il rischio che il Milan sia ‘impermalosito’, non credo che la viola torni su Biglia. La Fiorentina ha offerto due anni di contratto a Daniele De Rossi però ora pare che abbia scelto di andare al Boca Juniors: ma attenzione perché ha cambiato idea tante volte, anche se mi sembra convinto. Biglia era in stand-by, ma la Fiorentina non lo prenderà".

"Chiesa? Mi aspetto qualche sua parola, magari sceglieranno una strategia diversa. Normale che il presidente Commisso ci stia mettendo la sua normalissima ingenuità per essere entrato da poco nel mondo del calcio italiano".

"Venuti? Manca solamente la firma con il Lecce".

"Thereau? “Un ragazzo particolare, vai a capire cosa vuol fare da grande".