Pedullà: “Tutto fermo su Kean. La Fiorentina prenderà centrocampista forte, Pioli non giocherà con gli esterni”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è intervenuto come di consueto in diretta Twitch su Passione Fiorentina per gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Kean? Su Kean tutto tace. Chi aveva pensato a Kean, adesso sta pensando a Retegui perché l’Al Qadisha ha offerto all’Atalanta 53 milioni. Questo vuol dire che Kean, che ha la clausola da 52 milioni, non ha aperto alla destinazione. L’Atalanta continua comunque a chiedere 60 milioni di euro, non è una grandissima distanza tra 53 e 60 per il club arabo. Nel caso di Moise Kean poi ci potrebbe essere un adeguamento contrattuale, non è da escludere.

Il mercato della Fiorentina è in attesa della scelta di Kean? Sono d’accordo. 52 milioni sono tanti e se te li portano la Fiorentina potrebbe metterne 30 sul piatto per un altro attaccante, sennò ancora meglio Kean resta e la Firoentina ha un attaccante fortissimo. Io penso che la Fiorentina, se tutto andrà come oggi è, possa fare 3 operazioni. Un altro centrocampista forte, una punta e un altro in attacco in base a Beltran.

Esposito? Il Cagliari dal sondaggio si è mosso e ha contattato l’Inter che deve fare cassa. Il giocatore si può portare a casa con 6 milioni e le carte ce le ha in mano la Fiorentina. Io so che il profilo a Pioli piace e se vanno fino in fondo penso che venerdì potremmo capire di più sulla situazione. L’Inter ha fretta e Giulini ha chiamato i nerazzurri. Quello che possiamo dire oggi è che la Fiorentina aspetta l’insediamento di Pioli ma Sebastiano Esposito piace molto alla società.

Mandragora? Il Betis vuole fare la spesa in Italia perché dopo Mandragora è andato su Asllani senza grandi possibilità di manovra. Ma se sono andati su Asllani vuol dire che l’offerta per Mandragora non è congrua.

Insigne? Vi racconto un retroscena. Avevo dato la notizia della telefonata tra lui e Sarri, confermata dallo stesso Insigne. Sarri lo vorrebbe ma non si sa ancora quando la Lazio potrà fare mercato. Ieri però Insigne in Sardegna ha incontrato Dzeko, in vacanza, e mi risulta che Dzeko gli abbia detto: “Perché non vieni a Firenze?”. Per il modo che ha di giocare Pioli, però, non sono previsti gli esterni. Con Fazzini e Gudmundsson si sente coperto per il ruolo da sotto punta. Se resta può farlo anche Beltran e, se dovesse arrivare, può farlo Esposito.

Richard Rios? Qualche mese fa è stato accostato alla Fiorentina, adesso c’è un mercato internazionale su di lui. La premessa sono le sue parole perchè ha detto che sul suo futuro sono tutte voci e speculazioni, ma se uno lo vuole prendere ci vogliono 35 milioni di euro. 30+ bonus o comunque andando sopra i trenta milioni.

Recap? In difesa la Fiorentina è abbondante. Sulle fasce è coperta, non esce nessuno. In porta sei apposto con Terracciano che potrebbe partire perché ci sono stati sondaggi dalla Serie A, o Martinelli che partirà in prestito per giocare. A centrocampo potrebbero esserci esuberi. Davanti, Nzola ha mercato in questi giorni ma non è stata presa una decisione definitiva, Beltran se arriva un’offerta congrua la Fiorentina lo cede ma non prenderai mai i soldi che sono stati spesi per lui.”