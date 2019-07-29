Pedullà: "Boateng ha detto sì alla Fiorentina. È il primo vero acquisto del presidente Commisso"
Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng è vicino alla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla proposta viola.Ecco il...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 22:43
Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng è vicino alla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla proposta viola.
Ecco il post di Pedullà: