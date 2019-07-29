Labaro Viola

Pedullà: "Boateng ha detto sì alla Fiorentina. È il primo vero acquisto del presidente Commisso"

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng è vicino alla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla proposta viola.Ecco il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 22:43
Pedullà: "Boateng ha detto sì alla Fiorentina. È il primo vero acquisto del presidente Commisso" -
News
Commisso
Twitter
Alfredo Pedulla
Condividi

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng è vicino alla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla proposta viola.

Ecco il post di Pedullà:

IMG-20190729-WA0016.jpg

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok