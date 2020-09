Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un post su Twitter sul futuro del difensore centrale dell’Inter Godin ex Atletico Madrid: “#Godin, l’Inter ha dato il via libera, il difensore ha accettato. Definitivo, gratuito. Ora tocca a Giulini che non si aspettava questa eco mediatica. Non a caso al momento la trattativa per Fazio ha subito uno stop”.

Il Cagliari è vicino al colpo Godin in difesa. Non verrà alla Fiorentina.