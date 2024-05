Pedullà: “Italiano sempre in pole per la panchina del Bologna ma occhio a Sarri, anche lui piace a Sartori”

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ci sarebbe Vincenzo Italiano in pole position per la panchina del Bologna per la prossima stagione, ma bisogna fare attenzione anche a Sarri che nel frattempo sta prendendo tempo con Torino e Siviglia e che anche lui è presente nella lista di Sartori per sostituire il partente Thiago Motta.

THIAGO MOTTA NON VUOLE CHIESA