Pedullà: “Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla situazione, e il futuro, di Lucas Beltran. Queste le sue parole:

“Il Flamengo non ha mai presentato una proposta tale da mettere la Fiorentina al tavolo. I Viola chiedono 13 14 milioni più una percentuale su una vendita futura. Anche Beltran va attenzionato perché può venire fuori un’altra soluzione. Quindi se non vuoi regalare Nzola, stessa cosa vale per Beltran perché non hai necessità, non c’è fretta con una rosa già pronta al 70%. Per lui tornare in Sudamerica sarebbe una sconfitta ma se dall’Europa non bussano…Ci vogliono delle condizioni che per ora non ci stanno.”