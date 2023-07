Pedullà: “Per Parisi servono 12 milioni ma esclude Biraghi. Sondaggio degli arabi per Amrabat ed Ikonè”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, in esclusiva sul canale Twitch di Passione Fiorentina ha dato le ultime notizie sui movimenti di calciomercato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Rinnovo Ranieri? Doveva andare verso la formalizzazione e manca solo la decisione sulla scadenza di 3 o 4 anni e qualche dettaglio minore sull’ingaggio

Dia? La clausola durerà fino al 20 luglio circa, giorno più o giorno meno. Per la Salernitana 25 milioni è una valutazione bassa e non ne basterebbero forse 30 per loro e ci sta con i prezzi di ora. Se fossi nelle condizioni di poter mettere questi 25 milioni, li metterei.

Parisi? Posso dire due cose, non è una cosa di oggi ed è una cosa che chiama in causa Biraghi. Entrambi sotto lo stesso tetto non lo vedo fattibile. C’è da fare una scelta perchè Biraghi non è in scadenza: la Fiorentina ha mantenuto l’apprezzamento per Parisi della scorsa estate. La Fiorentina se vuole chiudere deve farlo velocemente e non ho notizie su una chiusura tra oggi e domani.

Alla Fiorentina servono 12/13 milioni e l’intenzione non penso sia quella di andare su Parisi e non metterli su interventi prioritari. Corsi disse che sarebbe stato il capitano dell’Empoli ma il giorno dopo ha detto che quella era una battuta: La Lazio in questo momento non c’è, la Juve dovrebbe fare uscire Illing, il Torino c’è stato ufficiosamente ed adesso c’è il ritorno della Fiorentina. E’ un nome da seguire ma dobbiamo lavorarci e capire l’eventuale destinazione di Biraghi: è fantacalcio che Parisi faccia panchina a Biraghi e viceversa.

Ikonè? C’è l’interesse dall’Arabia e come non ti escludo ci sia stato un sondaggio pure per Amrabat. Tutti quelli in bilico contrattualmente sono sotto scacco. In Arabia puntano a togliere un contratto pesante a delle società che sono praticamente al collasso, quindi non fanno follie per le offerte ai cartellini dei calciatori ma per gli ingaggi sì.

Jovic? Solo Ramadani può parlare di Jovic, anche per quello che ha fatto fuori dal campo. La Fiorentina può dire che ha fatto una buona stagione ed è normale che la Fiorentina risponda così.

Cabral? Se lo metto sulla bilancia la tara ed il peso cambia: non sono riuscito a leggerlo perchè qualche volta mi ha convinto e altre volte no.

Portiere? Sono stati fatti tanti nomi. Il sogno era Vicario ma da un momento all’altro poteva svegliarsi qualcuno e così è stato fatto. Una scelta definitiva non è stata presa: mi sono informato per sapere cosa farà Terracciano. C’è da capire se farà il titolare, il secondo o se ne andrà: ci vuole un portiere davvero forte e non che sia un vice. Tutti quelli che dicono che serve un vice sono delle notizie non vere. Alla Fiorentina serve il ‘pilota’ e non il ‘copilota’: alcuni italiani convincono fino ad un certo punto. Io il portiere lo vorrei sempre italiano e se fossi un dirigente metterei subito 18 milioni per Carnesecchi.

Hjulmand al Milan? Vorrebbero prendere Rejinders ma se non fanno veloce…Hjulmand può arrivare comunque e glielo spinge Ramadani perchè serve anche un altro centrocampista. Ramadani avendo portato Romero e con gli ottimi rapporti con i rossoneri cercherà di portare Hjulmand fino alla fine al Milan ma fino a quando sarà libero rimane la prima scelta della Fiorentina.

Berardi? Fin quando è sul mercato non dirò mai che non ci sono possibilità. C’è stato un balletto comico tra Carnevali e Lotito. Alla Lazio piace molto e la Juve ancora non è entrata: ad oggi è sul mercato sicuramente e questo non durerà fino al 21 di agosto, verrà messa una linea.”

