Da Empoli, Fiorentina può inserire Terzic o Duncan per arrivare a Parisi. Volontà di chiudere velocemente

Attenzione ad un clamoroso epilogo nella vicenda legata al futuro di Fabiano Parisi. Nelle ultime ore infatti lo scenario sarebbe cambiato, con un “nuovo” club ad inserirsi in maniera davvero prepotente. Infatti, stando a quanto raccolto e verificato nel corso della tarda serata, la Fiorentina non solo non avrebbe accantonato il sogno di arrivare al terzino (ricorderete i fatti dello scorso calciomercato) ma adesso starebbe facendo sul serio. I gigliati infatti, almeno a discorsi, sarebbero pronti a colmare quel gap che la Juve ad oggi non riesce. Da capire se anche con la Fiorentina si potrebbe aprire ad un discorso legato ad una contropartita (Terzic, Duncan ndr.) o si parla unicamente di cash, ma il discorso sembra aperto. Forse non si riuscirà a chiuderlo entro lunedi prossimo, ma l’intento dell’Empoli sarebbe quello di non portare in ritiro Parisi e se i cugini dovessero essere più veloci – vedi il discorso Vicario – si potrebbe andare incontro ad un clamoroso sorpasso. Lo scrive Pianeta Empoli

