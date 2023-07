Gazzetta scrive: “Fiorentina forte su Audero, incontro in programma con la Sampdoria”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, è finito nel mirino di molte squadre e probabilmente lascerà Genova nelle prossime settimane per accasarsi altrove. Per prelevarlo dai blucerchiati è sfida aperta, con Inter, Juventus, Atalanta, Torino e Lazio che si sono aggiunte alla lista delle pretendenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, c’è forte anche la Fiorentina, che ha in programma un incontro con la Sampdoria nel quale cercherà di capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del portiere italiano. Lo riporta TMW.

I BIANCOCELESTI SI AGGIUNGONO NELLA CORSA AL CENTROCAMPISTA FRANCESE