Pedullà rivela: “Probabile offerta dal Qatar per Ikonè, la Fiorentina può incassare 10-12 milioni di euro”

Jonathan Ikoné può lasciare concretamente la Fiorentina nei prossimi giorni, sirene arabe in arrivo e contatti già in corso. Per l’esterno offensivo francese classe 1998, in scadenza di contratto nel 2026, sta per essere formulata una proposta dal Qatar tra i 10 e i 12 milioni. Può essere la svolta con il diretto interessato che ha già aperto al trasferimento. lo scrive Pedullà sul suo sito

IL PUNTO DI PEDULLA SUL MERCATO