Pedullà: "Ci sono allenatori che parlano e altri che invece fanno fatti proprio come Sarri"

Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così il lavoro di Maurizio Sarri: “Ci sono allenatori che parlano e altri che fanno i fatti, e i 18 punti e i 7 clean sheet di Maurizio Sarri...

Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così il lavoro di Maurizio Sarri: “Ci sono allenatori che parlano e altri che fanno i fatti, e i 18 punti e i 7 clean sheet di Maurizio Sarri in questa Lazio sono un miracolo assoluto. Se ne avesse fatti 10 o 12, nessuno avrebbe potuto fiatare. Ha trovato lo stesso organico della scorsa stagione, con un anno in più e con diversi scontenti tra promesse non mantenute e desideri di andar via; ha firmato quando il mercato della Lazio era stato bloccato da una pec ufficiale; ha avuto più infortuni che giocatori a disposizione; ha dovuto pure leggere dichiarazioni sul famoso black out estivo, quando il silenzio sarebbe stato di platino; e mentre affrontava e batteva il Lecce c’erano ventimila tifosi fuori in protesta che avevano deciso di non entrare allo stadio. Potrei continuare all'infinito, ma aggiungo solo una cosa: sarebbe il caso di comunicargli se potrà agire sul mercato. Ne ha parlato almeno cinque volte in conferenza stampa senza ricevere alcuna risposta. Quel chiarimento è molto più importante di un comunicato per spiegare alcune frasi sugli arbitri dopo Inter–Lazio.”