Pedullà rivela: "Tra lunedì e martedì la Fiorentina incontrerà Terracciano per il rinnovo"

Dopo aver concluso l'acquisto di De Gea, la Fiorentina vorrebbe confermare con un rinnovo contrattuale anche Pietro Terracciano

Ieri è stata la giornata di David De Gea: l'ex portiere del Manchester United ha completato le visite mediche con la Fiorentina e successivamente ha firmato il contratto. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, la Fiorentina incontrerà all'inizio della prossima settimana Pietro Terracciano e i suoi agenti per discutere del rinnovo contrattuale. La società viola, infatti, non intende privarsi del portiere che, nelle ultime tre stagioni, ha difeso i pali della squadra come titolare indiscusso.

Negli ultimi giorni, Terracciano è stato accostato al Monza di Galliani, che a una settimana dall'inizio del campionato è ancora senza un portiere titolare. L'idea di Pradè e collaboratori, è quella di trovare, in qualche modo, una sistemazione a Christensen, che non ha convinto mister Palladino.

CdS: "Terracciano resta alla Fiorentina, pronto un rinnovo fino al 2026"

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