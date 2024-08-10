Corriere dello Sport: "Terracciano via? No, resta alla Fiorentina e rinnova fino al 2026"

Dopo l'arrivo di De Gea è stato messo in discussione ma resterà alla Fiorentina

Pietro Terracciano rimane alla Fiorentina. Dopo l'arrivo di De Gea, l'ex Empoli è stato messo in discussione ma le cose sono cambiate. Infatti, Palladino ha parlato con l'estremo difensore che ha ricevuto le giuste garanzie. Terracciano quindi non sarà ceduto, rimarrà a Firenze e rinnoverà fino al 2026. Su di lui c'era il Monza di Nesta che adesso, per arrivare all'ex Empoli, dovrà fare uno sforzo maggiore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RICHARDSON ESCLUDE TESSMANN

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-non-ha-dubbi-larrivo-di-richardson-esclude-quello-di-tessmann/263687/