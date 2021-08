Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un post e ha parlato del futuro della Fiorentina su Twitter: “Messias: incontro con il Torino e poi con la Fiorentina, come anticipato una richiesta di Italiano. Il Sassuolo ha blindato Berardi, la pista Orsolini per ora non convince i viola”.

