Pedullà: "Balotelli è stato proposto dal procuratore Raiola perchè vuole tornare in Italia"
Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno ha parlato del calciomercato della Fiorentina: "L'attaccante Mario Balotelli è una suggestione e niente di più almeno in questo momento. E’ s...
Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno ha parlato del calciomercato della Fiorentina: "L'attaccante Mario Balotelli è una suggestione e niente di più almeno in questo momento. E’ stato proposto dal procuratore Raiola perché il calciatore vuole tornare in Italia ma le valutazioni della società della Fiorentina vanno anche oltre all'aspetto economico".
"Lirola? Questa settimana succederà qualcosa, se la viola alza l’offerta si può trovare l’accordo per meno di 20 milioni. Io dalla Fiorentina mi aspetto un colpo. Bisogna uscire fuori da questa fase stagnante".