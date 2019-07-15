Pedullà: "Balotelli è stato proposto dal procuratore Raiola perchè vuole tornare in Italia"

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno ha parlato del calciomercato della Fiorentina: "L'attaccante Mario Balotelli è una suggestione e niente di più almeno in questo momento. E’ s...

A cura di Redazione Labaroviola 15 luglio 2019 17:35

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