Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X di un nuovo aggiornamento tra Fiorentina e Juventus nella giornata di oggi, queste le sue parol...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X di un nuovo aggiornamento tra Fiorentina e Juventus nella giornata di oggi, queste le sue parole: "Nico Gonzalez-Juventus: sviluppi attesi dopo pranzo quando la Juventus formalizzerà la nuova e definitiva offerta. Kostic resta un’eventuale operazione staccata." Vedremo dunque se la giornata di oggi sarà la giornata in cui si chiuderà la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez

FIORENTINA SU KIWIOR

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-interesse-della-fiorentina-per-kiwior-ma-negli-ultimi-giorni-il-bologna-ha-accelerato-loperazione/265266/