Notizie Arbitri Juventus Fiorentina

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Furia Juventus contro l'arbitro: Spalletti, Comolli e Chiellini gridano in faccia a La Penna "Non esiste"

14 febbraio 2026 23:48

Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"

24 agosto 2024 11:25

Tuttosport: "La Juventus è arrabbiata con gli arbitri, la squadra sente di aver subito dei torti"

11 aprile 2022 12:00

I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto

06 novembre 2021 23:07

(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"

23 dicembre 2020 10:55

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