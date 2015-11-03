Notizie Arbitri Juventus Fiorentina

Furia Juventus contro l'arbitro: Spalletti, Comolli e Chiellini gridano in faccia a La Penna "Non esiste"
14 febbraio 2026 23:48
Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"
24 agosto 2024 11:25
Tuttosport: "La Juventus è arrabbiata con gli arbitri, la squadra sente di aver subito dei torti"
11 aprile 2022 12:00
I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto
06 novembre 2021 23:07
(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"
23 dicembre 2020 10:55
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