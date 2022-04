Tuttosport: “La Juventus è arrabbiata con gli arbitri, la squadra sente di aver subito dei torti”

Secondo Tuttosport la Juventus è infastidita. Alla fine lo dice ancora solo Adrien Rabiot, ma la squadra, è arabbiata dal trattamento ricevuto dagli arbitri per il quotidiano. Nuova protesta da parte del francese, dopo quella arrivata dopo la gara con l’Inter.

“Non capisco l’annullamento” ha detto dopo Cagliari-Juve e il gol annullato a Pellegrini per una sua fortuita deviazione. La Juve non è felice delle decisioni arbitrali. Si ricorda il contatto Bastoni-Zakaria, qualche dubbio anche su un fallo subito da Dybala a Cagliari nell’azione che ha portato al gol di Joao Pedro, oltre al gol annullato in Sardegna.

