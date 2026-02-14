Furia Juventus contro l’arbitro: Spalletti, Comolli e Chiellini gridano in faccia a La Penna “Non esiste”

Sono stati momenti estremamente concitati quelli che si sono vissuti alla fine del primo tempo di Inter-Juve: panchina e dirigenti bianconeri furibondi con La Penna.

Tanta tensione e, con ogni probabilità, anche una lunghissima scia di polemiche.

Si parlerà molto, nei prossimi giorni, di quanto accaduto nel corso del Derby d’Italia e, in particolare, dell’espulsione di Pierre Kalulu decisa dall’arbitro La Penna al 42’ del primo tempo.

Una decisione che ha scatenato le ire della panchina e della dirigenza bianconera che, a fine primo tempo, hanno protestato in maniera veemente con il direttore di gara.

Spalletti contro La Penna: il tutto è accaduto al termine della prima frazione, quando le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi. Si sono vissuti momenti di grandissima tensione sulla scalinata che conduce nel tunnel, con l’arbitro La Penna che è stato letteralmente accerchiato.

Tra coloro che hanno manifestato tutta la loro rabbia anche Luciano Spalletti, che si è portato a pochi passi dal direttore di gara urlandogli: “Ci hai rovinato la partita!”.

La rabbia di Comolli: Tra coloro che sono parsi più agitati in assoluto anche Damien Comolli, che ha avuto un acceso diverbio con il direttore di gara. Dopo avergli urlato contro alcune frasi, è stato prima trattenuto e poi spinto con forza verso gli spogliatoi proprio da Luciano Spalletti, che ha cercato così di placare l’amministratore delegato bianconero.

“NON ESISTE, NON ESISTE!”

Tra coloro che hanno protestato con veemenza con il direttore di gara, anche Giorgio Chiellini.

L’ex difensore bianconero ed oggi Director of Football Strategy della Juventus si è rivolto verso La Penna urlando a più riprese: “Non esiste, non esiste!”.

Anche Chiellini è stato poi preso alle spalle da Luciano Spalletti che, prima lo ha spinto verso il tunnel che conduce agli spogliatoi e poi ha rivolto altre frasi al direttore di gara.

