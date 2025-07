Pedullà: “Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un’uscita entro martedì”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, si è soffermato sui movimenti in uscita della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Nzola ha 3/4 proposte, Ci aveva pensato il Genoa, il Cagliari e ci sta pensando il Pisa che ne vuole 2. Nzola ha aperto il Pisa ma la Fiorentina vorrebbe una formula che il prossimo anno non torni indietro e di chiudere il cartellino. Il Pisa può investire e serve trovare la quadra sull’ingaggio. Nzola ha mercato perché si ricorda quello di La Spezia. Mi meraviglia che non abbia mercato Ikonè. Sabiri è stato rimesso in circolo per farlo vedere, lo hai preso a prezzi stacciati. Magari lo rimetti in circuito segna 2 goal e qualcuno lo prende. Entro Martedì mi aspetto qualcosa in uscita, magari Nzola”.