Orrico su Gasperini: "Uscita da condannare, ha fatto una caduta di stile come con Chiesa"

Queste le parole di Corrado Orrico su Il Tirreno dopo il pareggio tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio: "Il ct dei bergamaschi si è lasciato andare a delle dichiarazioni infelici nei confronti di Im...

Queste le parole di Corrado Orrico su Il Tirreno dopo il pareggio tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio: "Il ct dei bergamaschi si è lasciato andare a delle dichiarazioni infelici nei confronti di Immobile nel post gara della sfida con la Lazio. È un episodio simile a quello successo con Chiesa lo scorso anno. Queste uscite sono da condannare, quelle parole sono non solo un danno per i calciatori a cui sono rivolte ma anche per l'immagine del tecnico e della sua squadra, in questo modo il suo calcio passa in secondo piano. Per come lavora con la squadra è da applausi, proprio per questo dovrebbe evitare queste cadute di stile".