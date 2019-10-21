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Orrico su Gasperini: "Uscita da condannare, ha fatto una caduta di stile come con Chiesa"

Queste le parole di Corrado Orrico su Il Tirreno dopo il pareggio tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio: "Il ct dei bergamaschi si è lasciato andare a delle dichiarazioni infelici nei confronti di Im...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 13:05
Orrico su Gasperini: "Uscita da condannare, ha fatto una caduta di stile come con Chiesa" -
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Queste le parole di Corrado Orrico su Il Tirreno dopo il pareggio tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio: "Il ct dei bergamaschi si è lasciato andare a delle dichiarazioni infelici nei confronti di Immobile nel post gara della sfida con la Lazio. È un episodio simile a quello successo con Chiesa lo scorso anno. Queste uscite sono da condannare, quelle parole sono non solo un danno per i calciatori a cui sono rivolte ma anche per l'immagine del tecnico e della sua squadra, in questo modo il suo calcio passa in secondo piano. Per come lavora con la squadra è da applausi, proprio per questo dovrebbe evitare queste cadute di stile".

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