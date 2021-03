Orrico: “La lettera di Prandelli? Meglio andar via in silenzio. Giusto il ritorno di Iachini”

“Prandelli e la sua lettera dei saluti? Era meglio – ha detto Corrado Orrico al TGR RAI Toscana – se se ne andava in silenzio, la gente poi dopo riflette, per un allenatore lasciare è una resa. Se la squadra non ti segue, tanto vale andarsene. Nella sua scelta non è emersa la verità, credo che sia deluso. Iachini? Giusto il suo ritorno, responsabilizzato al meglio. Penso che i viola faranno bene”.

