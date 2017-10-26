Orrico: "Stimo molto Pioli, riesce a incidere sulle sorti della squadra e sui valori individuali"

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Sinisa? Gli manca Belotti e non è poco. Altri allenatori piangono prima che certi giocatori si facciano male… Belotti per il Torino è ciò...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2017 22:07

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