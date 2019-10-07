Orrico: "Dalla depressione all'entusiasmo, è cambiato il mondo a Firenze. I Della Valle..."

Questo un estratto dell'editoriale di mister Orrico su Il Tirreno:“Dalla depressione all’entusiasmo nel giro di pochi mesi. È cambiato il mondo a Firenze, è cambiato tutto in una Fiorentina che da tro...

Questo un estratto dell'editoriale di mister Orrico su Il Tirreno:

“Dalla depressione all’entusiasmo nel giro di pochi mesi. È cambiato il mondo a Firenze, è cambiato tutto in una Fiorentina che da troppo tempo era caduta in un anonimato di classifica ed emozioni. Il segreto del successo del nuovo corso viola è un lavoro serio, fatto di un mix tra programmazione e lungimiranza. È un lontano ricordo il disamore dei Della Valle, che dopo anni di soddisfazioni, tra partecipazioni in Champions e presenze stabili in Europa, avevano sostituito il progetto vincente con quello del rientro finanziario. L’arrivo di Commisso ha portato una ventata di ottimismo, che si sarebbe esaurita in poco tempo se non fosse stata seguita da serietà e concretezza”.