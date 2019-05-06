Orrico: “Chi pensa di allestire una squadra con spiccioli è troppo furbo. Fatte scelte per il bilancio ma non per la squadra”

Questo il pensiero dell'allenatore Orrico su il Tirreno:“Troppo comodo fare gli “affari”, ma chi pensa di poter allestire una squadra competitiva con pochi spiccioli si crede troppo furbo. Pioli prima...

Questo il pensiero dell'allenatore Orrico su il Tirreno:

“Troppo comodo fare gli “affari”, ma chi pensa di poter allestire una squadra competitiva con pochi spiccioli si crede troppo furbo. Pioli prima – un gran signore – e Montella adesso, stanno pagando gli errori di una dirigenza che ha fatto scelte felici per il bilancio, ma non per la Viola. Non c’è stata neanche l’adeguata programmazione, perché i giovani non vanno solo acquistati, ma anche preparati con pazienza a disputare un campionato difficile come quello italiano.Insomma: affari sul mercato e vittorie non vanno d’accordo”.