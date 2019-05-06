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Orrico: “Chi pensa di allestire una squadra con spiccioli è troppo furbo. Fatte scelte per il bilancio ma non per la squadra”

Questo il pensiero dell'allenatore Orrico su il Tirreno:“Troppo comodo fare gli “affari”, ma chi pensa di poter allestire una squadra competitiva con pochi spiccioli si crede troppo furbo. Pioli prima...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 11:46
Orrico: “Chi pensa di allestire una squadra con spiccioli è troppo furbo. Fatte scelte per il bilancio ma non per la squadra” -
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Questo il pensiero dell'allenatore Orrico su il Tirreno:

“Troppo comodo fare gli “affari”, ma chi pensa di poter allestire una squadra competitiva con pochi spiccioli si crede troppo furbo. Pioli prima – un gran signore – e Montella adesso, stanno pagando gli errori di una dirigenza che ha fatto scelte felici per il bilancio, ma non per la Viola. Non c’è stata neanche l’adeguata programmazione, perché i giovani non vanno solo acquistati, ma anche preparati con pazienza a disputare un campionato difficile come quello italiano.Insomma: affari sul mercato e vittorie non vanno d’accordo”.

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