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Orrico: "Viola, giocano sempre i soliti perché mancano i ricambi. Pioli serio, mica come al Milan..."

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina deve assemblare diversi giocatori provenienti da campionati e culture diverse, ma i viola, a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 16:12
Orrico: "Viola, giocano sempre i soliti perché mancano i ricambi. Pioli serio, mica come al Milan..." -
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Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina deve assemblare diversi giocatori provenienti da campionati e culture diverse, ma i viola, a differenza del Milan, hanno in panchina una persona seria. Pioli ha un po’ gli stessi problemi che aveva Montella al Milan. Perché giocano sempre i soliti? Alla Fiorentina mancano ricambi di alto livello".

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