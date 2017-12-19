Orrico: "Viola, giocano sempre i soliti perché mancano i ricambi. Pioli serio, mica come al Milan..."

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina deve assemblare diversi giocatori provenienti da campionati e culture diverse, ma i viola, a...

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina deve assemblare diversi giocatori provenienti da campionati e culture diverse, ma i viola, a differenza del Milan, hanno in panchina una persona seria. Pioli ha un po’ gli stessi problemi che aveva Montella al Milan. Perché giocano sempre i soliti? Alla Fiorentina mancano ricambi di alto livello".