Orrico boccia Nzola: “Allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, mi fa tristezza vederlo”

Corrado Orrico ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sulla partita di domani, nella quale la Fiorentina affronterà l’Empoli di Davide Nicola. Le sue parole:

“Fiorentina che non ha deluso totalmente. Organizzazione del reparto difensivo non all’altezza. Tanti posizionamenti errati e gol presi in modo semplice, ma Italiano non è da bocciare. La Fiorentina può vincere contro tutti. L’Empoli? Si è scrollato di dosso i timori che aveva prima e gioca un calcio aggressivo, pericoloso per gli avversari. Se dovessi fare un pronostico direi che la Fiorentina vincerà. Però l’Empoli ha un atteggiamento arrogante calcisticamente parlando. Belotti? Sembra quello più adatto all’uso che Italiano fa del numero 9. Continuano a comprare centravanti ma il problema persiste. Penso che Nico potrebbe essere una soluzione come attaccante. Nico è più utile a destra, ma va bene anche se gioca a sinistra. Su Nzola rimango allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque. A me fa tristezza vederlo”.

