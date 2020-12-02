Orrico: "Non esiste il problema retrocessione. Giocatori sottovalutati, ci sono squadre peggiori della Fiorentina"

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina



Corrado Orrico, ex tecnico di calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

PRANDELLI "La mancanza di Prandelli peggiora la situazione"

Ricordiamo che solamente Cesare è risultato positivo al Covid-19. Non si registrano positività all'interno del gruppo squadra.

SITUAZIONE ROSA "Parecchi giocatori sono sottovalutati, anche se non vedo calciatori in grado di decidere le partite. Detto questo, per valore, la Fiorentina non è da quart'ultimo posto. Penso che il problema non sia tanto il cambiamento continuo di allenatore, ma più l'organico".

PERICOLO RETROCESSIONE "A mio avviso non esiste. La rosa non è da Serie B, anzi, ci sono squadre peggiori dei viola".

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