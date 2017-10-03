Corrado Orrico: "Con tutte quelle cessioni, alla Fiorentina serve un mezzo miracolo di Pioli"

Orrico ha commentato la situazione della Fiorentina su Radio Bruno.

Corrado Orrico ha parlato a Radio Bruno Toscana:

"I viola pagano il prezzo del rinnovamento, che nel calcio non perdona mai. Sono partiti calciatori importanti e acquistati giocatori di medio valore per tagliare i bilanci, quindi gli obiettivi sono cambiati. Pioli è bravo, ma con tanti giocatori nuovi avrà bisogno di qualche mese per poter far vedere il suo gioco. Da lui servirebbe comunque un mezzo miracolo perchè dalla Fiorentina sono partiti appunto i giocatori più importanti".