Sentite Orrico: “Jovic-Cabral hanno segnato 30 gol, Beltran e Nzola non sembrano più forti. Italiano senza colpe”

“Aspetto a dare giudizi perché voglio vederli ancora un paio di volte, però ricordo che i criticatissimi attaccanti dell’anno scorso alla fine avevano segnato 30 gol in due. Al momento, invece, mi pare che a Nzola e Beltran il gol manchi”. Valutazione sospesa per le punte della Fiorentina da parte di Corrado Orrico, ex tecnico di Massa e veterano delle panchine toscane, ma sette partite a secco per Nzola e Beltran iniziano a fare rumore: “Escluderei problemi di gioco – sottolinea Orrico al Corriere Fiorentino -, perché la Fiorentina è una squadra che crea molto grazie al suo allenatore”

Esclude quindi responsabilità di Italiano?

Diciamo che i due attaccanti hanno, come dire, una condizione molto agevolata là davanti perché per vocazione del tecnico le azioni da gol sono frequenti, sta a loro farsi trovare al posto giusto. Aspettiamo ancora un mesetto per dare giudizi, però c’è da dire una cosa. La critica agli attaccanti dell’anno scorso era legittima, ma la società non l’ha capita. Io ancora non do giudizi, ma non mi sembrano tanto più forti di Jovic e Cabral. Potevano acquistarne uno solo, ma fortissimo”. Lo riporta TMW.

L’OPINIONE DI FRANCESCO FLACHI SULL’ATTACCO VIOLA