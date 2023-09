Flachi: “Poche palle in verticale per le qualità degli attaccanti: Fiorentina ormai abituata a faticare davanti”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Nzola e Beltran insieme? E’ tanto che si dice…Il modulo di Italiano è improntato sul 433, un modulo difficile ma domani giochi contro l’Udinese che è una squadra molto fisica quindi Nzola potrebbe essere meglio di Beltran. Con l’assenza di Nico perdi tanto ma con il rientro di Ikonè, se sta bene, puoi creare delle situazioni interessanti. La Fiorentina deve stare più attenta in fase difensiva e sperare che gli attaccanti si sblocchino. Non è bello quello che dico ma la Fiorentina è abituata a far fatica là davanti. Vedo poche palle in verticale che mettano in risalto le qualità degli attaccanti cioè la profondità, prevale più il possesso ed il giro palla; l’unico centrocampista che ha la giocata è Bonaventura. L’attaccante vive per il gol ma quando non si riesce a far gol prima bisogna mettersi a disposizione della squadra perchè prima o poi arriva.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER L’UDINESE: NICO SALTA LA TRASFERTA